Блискавка вбила жінку, яка збирала гриби

У Житомирській області від удару блискавки загинула жінка.

Про це кореспонденту УНІАН повідомив працівник прес-служби Головного управління МНС України в Житомирській області Сергій УЛАНОВ.

За його словами, трагедія сталася вчора, 18 липня, у лісі, де жінка разом з чоловіком збирала гриби.

"Під час сильного дощу блискавка вдарила прямо у людей, але основний удар прийшовся у жінку. Вона загинула на місці", - сказав С.УЛАНОВ.

Він також зазначив, що наразі спеціалісти з’ясовують, що саме притягнуло електричний розряд до людей: чи то їх близькість до дерева, чи їхні велосипеди. У загиблої в руках також виявили розірваний блискавкою стільниковий телефон, і не виключено, що саме він і став своєрідним «магнітом», що притягнув блискаву, додав представник МНС.