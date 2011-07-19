Генштаб запевнив, що переробить українську армію під євростандарт

Генеральний штаб Збройних сил України завершив розробку Концепції подальшого реформування і розвитку ЗСУ на період до 2017 року.

Про це йшлося сьогодні під час переговорів у Києві начальника Генштабу – Головнокомандувача ЗСУ генерал-полковника Григорія ПЕДЧЕНКА з Верховним головнокомандувачем Об’єднаних збройних сил НАТО в Європі адміралом Джеймсом СТАВРІДІСОМ.

Як повідомили УНІАН у Департаменті преси та інформації Міністерства оборони, учасники української делегації докладно поінформували представників Стратегічного командування НАТО з операцій про ключові аспекти реформування українського війська, співробітництва України з НАТО в рамках розвитку військових спроможностей, а також участі України в багатонаціональних навчаннях, операціях під проводом НАТО та Силах реагування Альянсу.

Як зазначив Дж.СТАВРІДІС після презентації діяльності українського війська, «добре структурований, продуманий підхід до реформування Збройних сил України не поступається відповідним планам реформування збройних сил інших країн – членів і партнерів Альянсу».

У свою чергу Г.ПЕДЧЕНКО підкреслив, що Україна бажає мати Збройні сили, інтегровані в європейську систему безпеки. «Проблем на цьому шляху ще чимало, але ми не маємо найменших сумнівів, що поступово всі вони будуть вирішені», - сказав начальник Генерального штабу – Головнокомандувач ЗСУ.