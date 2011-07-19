Армія візьме на себе спецоперації за кордоном

У Збройних силах України планується сформувати окремий рід військ – Сили спеціальних операцій.

Про це повідомив начальник Генерального штабу – Головнокомандувач ЗСУ генерал-полковник Григорій ПЕДЧЕНКО, інформуючи в Києві Верховного головнокомандувача Об’єднаних збройних сил НАТО в Європі адмірала Джеймса СТАВРІДІСА про ключові реформи, які планується провести в українському війську до 2017 року.

Як повідомили УНІАН в Департаменті преси та інформації Міністерства оборони, за словами Г.ПЕДЧЕНКА, Сили спеціальних операцій буде створено для підвищення спроможностей ЗСУ щодо участі в антитерористичних та інформаційно-психологічних операціях, забезпечення безпеки національного морського судноплавства, захисту життя і здоров’я громадян та об’єктів власності за межами України.