Генконсульство Чехії в Донецьку відновлює видачу віз

Генеральне консульство Чеської Республіки в Донецьку відновлює видачу віз із 25 липня.

Як повідомили УНІАН у Генконсульстві, за рішенням Міністерства закордонних справ Чехії з 25 липня 2011 року знову відкривається консульський відділ Генерального консульства в Донецьку, діяльність якого МЗС Чехії припинив 1 липня.

«На сьогоднішній день Україна усунула перешкоди адміністративного характеру, які перешкоджали здійсненню Генеральним консульством ЧР у Донецьку та іншими представництвами своєї діяльності. МЗС ЧР має можливість відновити нормальний порядок оформлення віз в Україні», - йдеться в повідомленні.

З 25 липня жителі Донецької, Харківської, Луганської, Дніпропетровської, Запорізької та Херсонської областей, Севастополя і Криму зможуть подавати заяви на короткострокові шенгенські візи особисто в Генконсульстві Чехії в Донецьку, а також реєструватися в системі «Візапоїнт» для подачі заяви на довгострокову візу.

У Генконсульстві також зазначили, що жителі перерахованих областей, які подали заяви на короткострокові шенгенські й довгострокові чеські візи після 1 липня в Посольстві Чехії в Києві, отримають ці візи в Донецьку.

У повідомленні підкреслюється, що Міністерство закордонних справ Чехії впевнено, що «адміністративні причини, які призвели до тимчасового закриття візового відділу, не повторяться в майбутньому, і всі представницькі місії ЧР в Україні матимуть можливість виконувати консульську й візову діяльність у повному обсязі».

Як повідомляв УНІАН, 30 червня в Генконсульстві пояснили рішення про закриття консульського відділу в Донецьку «тривалою бездіяльністю української сторони в питанні адміністративного забезпечення діяльності підрозділу». Підставою для закриття консульського відділу в Донецьку «стало те, що Міністерство закордонних справ України не дало згоду на приїзд нового генерального консула в Донецьку, клопотання про яке чеське Міністерство закордонних справ подало ще 23 лютого 2011 року, йшлося в повідомленні.