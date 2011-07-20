Директор фірми завищив розцінки при будівництві кладовища

Податкова міліція порушила кримінальну справу за фактом привласнення понад 2 млн. грн. директором приватної будівельної організації при будівництві кладовища в Євпаторії.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі управління податкової міліції Державної податкової адміністрації в Криму, не уточнивши назву приватної структури й прізвище її керівника.

«Директор будівельної фірми склав договір підряду з Євпаторійською міськрадою на будівництво цивільного кладовища на суму понад 8 млн. грн. Бажаючи незаконно заволодіти державними коштами, при складанні актів він завищив обсяги виконаних робіт на суму більш ніж у 2 млн. грн. і привласнив їх», - йдеться в прес-релізі.

Справу порушено за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України (привласнення майна в особливо великих розмірах). Проводиться розслідування.