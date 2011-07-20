Громадянин Молдови провіз в Україну майже 2 млн. доларів

Прокуратурою Одеської області направлено до суду кримінальну справу, порушену стосовно громадянина Молдови за контрабанду понад 1,8 млн. доларів США.

Як повідомили УНІАН у Відділі зв`язків із засобами масової інформації Генеральної прокуратури України, встановлено, що іноземець намагався таємно перевезти в обшивці автомобіля до Молдови через митний кордон України незадекларовані кошти та інвестувати у будівництво.

Справу порушено за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.15, ч.2 ст.201 Кримінального кодексу України (контрабанда, вчинена за попередньою змовою групою осіб).