Тігіпко: середній розмір пенсії збільшився

Середній розмір пенсії в Україні на 1 липня 2011 року склав 1 205,37 грн., що на 9,2% більше, порівняно з аналогічними даними на 1 липня 2010 року.

Такі дані озвучив віце-прем`єр-міністр - міністр соціальної політики України Сергій ТІГІПКО на засіданні колегії Мінсоцполітики, повідомила УНІАН прес-служба міністерства.

За словами С.ТІГІПКА, Пенсійний фонд України забезпечує своєчасну виплату пенсій згідно з графіком.

За інформацією міністерства, поступово розвивається і система недержавного пенсійного забезпечення, її учасниками стали 557,6 тис. чол., а загальний обсяг активів, сформованих пенсійними фондами, становить 1,221 млрд. грн.

Як повідомляв УНІАН, за даними Пенсійного фонду, на 1 січня 2011 року середній розмір пенсії в Україні становив 1 152 грн.

У той же час, за даними Держслужби статистики, середній розмір пенсії в Україні цього року становить 1 122 грн.