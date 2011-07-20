Волзі шиють хабар у півмільйона доларів

Глава Держкомісії із регулювання ринків фінансових послуг, відомий політик, лідер Союзу лівих сил Василь Волга підозрюється в отриманні хабара у розмірі $500 тисяч. Про це з власних джерел в силових структурах дізналася газета «Сегодня».

Його оперативну розробку вів якийсь новий відділ ГПУ, спеціально створений для протидії корупції в держструктурах. Соратники дізналися про його затримання з інтернету. «Я розмовляв з ним уранці, він був на місці, працював», — сказав Дмитро Заборін, глава прес-служби Союзу лівих сил.

З іншого боку, «органи» вже давно вели підлеглих Волги. Ще в лютому ГПУ порушила кримінальну справу проти директора департаменту Держфінпослуг Віктора Адамовича. Він звинувачується в отриманні хабара в 2 млн. грн. від главиу наглядової ради одного з кредитних союзів Одеси. Були також затримані директор департаменту юрзабезпечення Держкомісії Євген Гантімуров і колишній помічник Волги Олег Чернушенко.