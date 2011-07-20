Для чого українцям вища освіта (опитування)

81,7% громадян України вважають, що держава повинна забезпечувати випускників вищих навчальних закладів першим місцем роботи.

Про це свідчать передані УНІАН результати телефонного опитування, проведеного Інститутом Горшеніна.

Не бачать необхідності в гарантуванні випускникам першого місця роботи 12,8% опитаних, а 5,5% - важко відповісти на дане питання.

76,4% респондентів вважають, що для молодого фахівця при працевлаштуванні на перше місце роботи повинні бути передбачені пільги. При цьому кожен п`ятий опитаний (19,3%) так не вважає, а 4,3% - важко відповісти на це питання.

Крім того, згідно з даним опитуванням, більшість громадян України (68,8%) переконана, що сьогодні молода людина не може одержати доброї роботи без досвіду роботи. При цьому чверть респондентів (23,9%) вважають, що це можливо, а 7,3% - важко відповісти на дане питання.

На думку українців, щоб влаштуватися на гарну роботу, молодій людині, перш за все, необхідна добра освіта – такий варіант відповіді вибрали 42,2% опитаних. Також для гарного працевлаштування необхідні професійні знання (28,1%), ініціативність, активність, бажання працювати (24,3%), досвід роботи (22,4%), протекція (21,7%). Вважають, що для гарного працевлаштування важлива працездатність молодої людини 18,2% опитаних, а 11,9% вважають, що має значення приємна зовнішність претендента. При цьому кожен десятий громадянин України (9,5%) висловив думку, що для гарного працевлаштування необхідні гроші на хабар. Важко відповісти на дане питання 4,3% респондентів.

Крім того, опитування показало, що більш як половини українців (55,7%) вважає, що найважливіше під час навчання у виші – добре вчитися, одержувати професійні знання. Вважають, що найважливіше в студентські роки: знайти майбутню роботу – 42,8%, навчитися самостійному життю, умінню нести відповідальність за себе – 38,0%, бути активним студентом, реалізовувати свої творчі здібності – 21,4%. При цьому кожен десятий опитаний (11,3%) висловив думку, що під час навчання у вузі важливо завести дружні і навіть сімейні відносини. Відповідь «інше» вибрали 4,1% респондентів, а 6,5% - важко відповісти на це питання.

42,4% українців вважають, що сьогодні вища освіта необхідна людині для гарного працевлаштування. Близько третини опитаних вважають, що навчання у вузі потрібне для отримання знань за фахом (33,7%), а також для кар`єрного росту (30,4%). На думку кожного п`ятого респондента (20,2%), до вишу слід вступати для того, щоб уникнути служби в армії. Вважають, що здобувати вищу освіту людині необхідно: для розширення свого кругозору – 18,1% респондентів, для підняття свого соціального статусу – 15,4%, бо сьогодні так прийнято – 13,8% опитаних. Важко відповісти на дане питання 5,3% респондентів.

***Інститут Горшеніна провів телефонне опитування на тему: «Працевлаштування молодого фахівця в Україні» з 16 по 18 липня 2011 року. Загалом згідно з випадковою вибіркою було опитано 1000 респондентів у віці від 18 років, у всіх обласних центрах України, містах Києві і Севастополі. Квотами були регіон проживання, стать і вік респондентів. Похибка репрезентативності дослідження не перевищує +/-3,2%.