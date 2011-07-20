Азаров розпорядився максимально запастися зерном

Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ дав завдання створити в країні максимальний запас продовольчого й кормового зерна.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на засіданні Кабінету Міністрів.

«Створити максимальні запаси зерна, як у державі, так і в регіонах і в приватних компаніях. Розмов про брак зерна для харчування і тваринництва навіть умоглядно не повинно бути», - сказав М.АЗАРОВ.

Він також відзначив, що поточний маркетинговий рік повинен стати переломним щодо заробітку держави на експорті зернових.

Як повідомляв УНІАН, Аграрний фонд України планує впродовж 1,5-2 місяців купити до державного інтервенційного фонду 3,2 млн. тонн зерна нового врожаю на загальну суму 3,7 млрд. грн.

З них за процедурою відкритих торгів планується купити 1,7 млн. тонн ранніх зернових (пшениці, жита, ячменю) на суму 2,9 млрд. грн. Також планується купити 70 тис. тонн круп`яних культур на суму 230 млн. грн.

Обсяг українського експорту зернових в 2011-2012 маркетинговому році може становити 20-25 млн. тонн зерна.

Експорт зерна з України в 2010-2011 маркетинговому році (липень 2010 р. – червень 2011 р.) становив 12,037 млн. тонн.