ЗМІ: У Донецьку вбили двоюрідного брата глави НБУ

У вівторок, 19 липня, в елітному центрі Донецька був убитий 43-річний двоюрідний брат голови Нацбанку України Сергія Арбузова. Про це повідомляє КП в Україні.

До ЖЕКу Ворошиловського району підкотив чорний джип "Лексус", і міцний чоловік, що вискочив з салону, попрямував усередину житлової контори.

Розлючений мешканець цього (вельми престижного) району, розмахуючи обрізком труби, вимагав негайної зустрічі з начальником.

А коли почув, що його немає - накинувся на 60-річну жінку, яка працювала в ЖЕКу диспетчером. Тоді в конфлікт і втрутився 43-х літній Геннадій. Він якраз опинився поряд з Жеком і розмовляв із знайомими на вулиці. Почувши жіночі крики, він поспішив на допомогу. Але вгамувати бешкетника не вийшло.

Мажор, який був міцно напідпитку, у якому жителі впізнали 48-річного Антона, накинувся на кривдника, який відтягав його від жертви. А буквально через секунду в його руці промайнув розкладний ніж. Вбивця зробив один професійний удар у серце.

Вбивця після цього стрибнув у машину і втік. Правда, знайти його вдалося менше, ніж за годину, в його власній квартирі.

З неофіційних джерел стало відомо, що загиблий є двоюрідним братом глави НБУ України Сергія Арбузова. Незважаючи на іменитого родича, Геннадій працював звичайним водієм в одному з банків міста.