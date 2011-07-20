Профспілки кажуть, що пенсійна реформа примножить злидні

Після набуття чинності Законом «Про заходи із законодавчого забезпечення реформування пенсійної системи» розміри новопризначених пенсій скоротяться на 15-20% порівняно з розмірами пенсій, які нараховуються на сьогодні.

Як повідомили УНІАН у Федерації профспілок України (ФПУ), про це заявив заступник голови федерації Сергій КОНДРЮК.

У ФПУ спростовують слова віце-прем`єр-міністра – міністра соціальної політики Сергія ТІГІПКА про те, що пенсійна реформа розв’язує питання підвищення пенсій найменш захищеним українцям: «Навпаки, передбачені законом норми щодо збільшення тривалості страхового стажу на 10 років, зниження показників середньої заробітної плати для призначення пенсій зменшують розміри пенсій у "нових" пенсіонерів на 15-20%. Значна частина пенсіонерів одержуватимуть пенсії, менші за мінімальну, працюючі пенсіонери позбудуться права на перерахунок пенсій із зарплати тощо». Тобто закон погіршить умови і рівень пенсійного забезпечення громадян.

Також у ФПУ відзначають, що нарахування пенсії з урахуванням середньої зарплати в Україні не за останній рік, а за три календарні роки перед зверненням за призначенням пенсії штучно знижує в середньому на 15% розміри пенсій, які призначатимуться.

Крім того, норма про збільшення на 10 років стажу роботи порушує права працівників, які вже мають сьогодні 20-25 років стажу і яким до пенсії залишилося небагато часу. Внесені норми знижують розміри пенсій і позбавляють права на підвищення за наднормовий стаж за 10 років страхового стажу, що призводить до звуження обсягу існуючих прав. Підвищення страхового стажу призведе до зниження рівня пенсій у багатьох пенсіонерів. Значно збільшиться кількість пенсіонерів, які одержуватимуть пенсії, нижчі за мінімальну.

Як повідомляв УНІАН, 8 липня Верховна Рада України прийняла у цілому Закон України «Про заходи із законодавчого забезпечення реформування пенсійної системи».

Федерація профспілок України закликає Президента застосувати право вето до даного Закону.

У листі федерації до Віктора ЯНУКОВИЧА наголошується, що прийнятий Верховною Радою закон не відповідає основним напрямам пенсійної реформи в Україні. Також, на думку ФПУ, він не відповідає узгодженим позиціям між соціальними партнерами в Концепції подальшого проведення пенсійної реформи.