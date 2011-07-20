Волгу посадили за грати на два місяці

Сьогодні Печерським районним судом міста Києва за поданням слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури голові Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України Василю ВОЛЗІ обрано міру запобіжного заходу - тримання під вартою строком на два місяці.

Про це УНІАН повідомили у Відділі зв’язків із засобами масової інформації Генеральної прокуратури України.

Як повідомляв УНІАН, 19 липня слідчим Генеральної прокуратури України спільно з працівниками СБУ В.ВОЛГУ було затримано і доставлено до ізолятора тимчасового тримання. Його затримано за вчинення злочину, пов’язаного з корупцією.