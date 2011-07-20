У Києві спалили «Тойоту Прадо»

У Солом`янському районі Києва, на вулиці Ушинського, о п`ятій ранку 20 липня зайнялася припаркована біля 9-поверхівки «Тойота Прадо». Як повідомили Магнолії-ТВу Центрі пропаганди ГУ МНС України в місті Києві, за лічені хвилини рятувальники ліквідували загоряння. Втім, незважаючи на оперативність, автомобіль вигорів майже повністю.

Попередня причина займання - підпал.