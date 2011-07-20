Укрзалізниця домовилася про виробництво нових локомотивів

Сьогодні, 20 липня 2011 року, між Державною адміністрацією залізничного транспорту України "Укрзалізниця" і акціонерним товариством "Электровозостроитель" (Грузія) підписано меморандум про співпрацю.

Як повідомляє прес-служба «Укрзалізниці», зокрема, передбачено у період 2012-2016 років виготовити для українських залізниць 141 новий магістральний вантажний електровоз постійного струму ВЛ11М/6 та їх аналоги 8Э1І.

Як відзначив перший заступник генерального директора «Укрзалізниці» Микола СЕРГІЄНКО, «Укрзалізниця» за наступні п`ять років має намір замінити парк вантажних електровозів. «Заміна застарілого парку вантажних електровозів неминуча, адже локомотивам ВЛ8, які є базовими для нас, вже понад 50 років. Електровози, які ми маємо намір придбати, - це сучасна і потужна техніка, яка відповідає вимогам «Укрзалізниці» за всіма характеристиками», - відзначив М.СЕРГІЄНКО. Також він висловив сподівання, що на початок поставок локомотивів можна очікувати вже наприкінці поточного року.

Сьогодні також було підписано меморандум про співпрацю між «Укрзалізницею», ЗАТ «Трансмашхолдинг» і ВАТ «Луганськтепловоз» про спорудження для українських залізниць 292 вантажних електровозів серії 2ЕЛ-4 протягом 2012-2016 років.

Довідка УНІАН. Оновлення рухомого складу залізниць здійснюється за дорученням Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА і віце-прем`єр-міністра - міністра інфраструктури Бориса КОЛЕСНІКОВА.

Придбання магістральних вантажних електровозів здійснюватиметься в рамках Комплексної програми «Оновлення залізничного рухомого складу України» на період до 2020 р.