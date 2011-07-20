Сорос каже, що країнам єврозони треба виконати три умови

Кризу в зоні євро і Європейському Союзі в цілому можна розв’язати лише шляхом глибокої фінансової інтеграції. Як повідомляє BBC, про це заявив відомий фінансист Джордж СОРОС.

За його словами, сьогодні країнам єврозони необхідно виконати три умови, щоб подолати кризу. По-перше, на думку Дж.СОРОСА, необхідно створити загальноєвропейський механізм управління банківською системою, особливо на випадок дефолту Греції. "Тоді євро в італійському або іспанському банку не коштуватиме стільки ж, скільки в банку німецькому", - відзначив фінансист.

По-друге, за словами Дж.СОРОСА, необхідно створити більш рівноправні умови, щоб країни з великими боргами могли одержати більшість необхідних їм кредитів на таких самих умовах, що і країни-кредитори на зразок Німеччини. "Тобто потрібні єврооблігації", - відзначив він.

І по-третє, на думку фінансиста, необхідно дати можливість різним країнам стати конкурентоспроможними. "Кожна країна має зробити це по-своєму. Але для тих, хто з цим не упорається, потрібно знайти механізм виходу із зони євро", - сказав він.

Дж.СОРОС також відзначив, що, незважаючи на численні заяви, саме німецька, а також французька банківські системи сьогодні вимагають гарантій від інших країн. "Виникає багато непорозумінь, особливо в Німеччині, щодо того, що німців нібито просять "рятувати" Грецію. Це не так. Насправді їх просять рятувати їх власні банки", - відзначив фінансист.