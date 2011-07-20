Затримали зека з павуком

У Херсоні затримали засудженого Північної виправної колонії, який скоїв втечу 18 липня з контрагентського об`єкту «Агрофірма-радгосп «Бєлозерський».

Як повідомили УНІАН у прес-службі Управління Державної пенітенціарної служби в Херсонській області, сьогодні о 11.30 в результаті спільних оперативно-розшукових заходів правоохоронці у районі Дніпровського ринку міста затримали втікача, серед оголених прикмет якого - татуювання на лівому плечі у вигляді павука на павутинні.

За фактом втечі засудженого проводиться розслідування.