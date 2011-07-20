Затримали зека з павуком
18:19, 20 липня 2011Суспільство
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За фактом втечі ведеться розслідування
У Херсоні затримали засудженого Північної виправної колонії, який скоїв втечу 18 липня з контрагентського об`єкту «Агрофірма-радгосп «Бєлозерський».
Як повідомили УНІАН у прес-службі Управління Державної пенітенціарної служби в Херсонській області, сьогодні о 11.30 в результаті спільних оперативно-розшукових заходів правоохоронці у районі Дніпровського ринку міста затримали втікача, серед оголених прикмет якого - татуювання на лівому плечі у вигляді павука на павутинні.
За фактом втечі засудженого проводиться розслідування.
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