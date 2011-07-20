Делегація НАТО побувала в МЗС України

Міністр закордонних справ України Костянтин ГРИЩЕНКО обговорив з Верховним головнокомандувачем Об’єднаних Збройних сил НАТО в Європі, головнокомандувачем Збройних сил США в Європі, адміралом Джеймсом СТАВРІДІСОМ весь комплекс питань розвитку конструктивного партнерства між Україною та Організацією Північноатлантичного договору.

Як повідомили УНІАН у прес-службі МЗС України, сьогодні у ході зустрічі у рамках офіційного візиту в Україну військової делегації НАТО окрему увагу було приділено питанням взаємодії у пошуку відповідей на нові виклики сьогодення, а також у рамках участі нашої держави у миротворчих операціях під егідою НАТО.

З обох боків було відзначено ефективну взаємодію та належну динаміку діалогу з усього спектра питань двосторонньої співпраці.