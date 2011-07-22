Прократура вимагає зупинити підводних археологів
00:12, 22 липня 2011Суспільство
2723 0
Каже - нема документів про кваліфікацію
Генеральною прокуратурою України винесено протест міністру культури України Михайлу КУЛИНЯКУ з вимогою скасувати незаконно виданий одному із товариств дозвіл на проведення археологічних розвідок у територіальних водах Каламітської затоки біля Євпаторії для здійснення пошукових робіт з метою встановлення місця знаходження військово-транспортного судна «Santa-Fe» (Німеччина).
Як повідомили УНІАН у Відділі зв’язків із засобами масової інформації Генеральної прокуратури України, вказаний документ товариство отримало всупереч вимогам закону без наявності документів, які підтверджують кваліфікацію виконавців вказаних робіт.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter