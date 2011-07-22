Прократура вимагає зупинити підводних археологів

Генеральною прокуратурою України винесено протест міністру культури України Михайлу КУЛИНЯКУ з вимогою скасувати незаконно виданий одному із товариств дозвіл на проведення археологічних розвідок у територіальних водах Каламітської затоки біля Євпаторії для здійснення пошукових робіт з метою встановлення місця знаходження військово-транспортного судна «Santa-Fe» (Німеччина).

Як повідомили УНІАН у Відділі зв’язків із засобами масової інформації Генеральної прокуратури України, вказаний документ товариство отримало всупереч вимогам закону без наявності документів, які підтверджують кваліфікацію виконавців вказаних робіт.