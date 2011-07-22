90% потонулих - це не просто напідпитку, а конкретно п’яні

У водоймах Харківської області з 1 травня 2011 року потонули 74 особи, в тому числі 8 дітей.

Про це кореспонденту УНІАН повідомив помічник начальника Головного управління МНС України у Харківській області Ігор ЛУПАНДІН.

При цьому він наголосив, що останніми роками в області простежується тенденція до відчутного зменшення кількості нещасних випадків на воді. Зокрема, станом на 21 липня 2010 р. на водоймах області потонули 82 особи.

За словами І.ЛУПАНДІНА, основною причиною нещасних випадків на воді є купання в нетверезому стані.

«90% - це люди не просто напідпитку, а конкретно п’яні громадяни. 10% - це ті, хто купається в незнайомих місцях або залишені без догляду діти», - сказав він.

За даними Відділу зв’язків із громадськістю Головного управління МВС України в Харківській області, минулої доби на водоймах Харківщини потонуло четверо осіб.