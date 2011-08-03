Від блідої поганки померли 29-річний москвич і літній сумчанин

На Сумщині від отруєння грибами померли двоє чоловіків, серед них – 29-річний житель Москви.

Як передає кореспондент УНІАН, другий загиблий - літній житель Лебединського району області. Обоє з`їли бліду поганку.

За словами завідувача інфекційного відділення Охтирської райлікарні Тетяни ЯРЕМЧУК, трагедія з іноземцем сталася у понеділок, 1 серпня, близько 21:30.

«Ознаки отруєння блідою поганкою не проявляються протягом тривалого часу, а коли з`являються симптоми, медицина допомогти уже не може. На жаль, отрута фаллоідин, що міститься у блідій поганці, встигла проникнути у кров хворого. Через сильну інтоксикацію постраждали печінка і нирки, розпочався незворотній процес в організмі, і медицина виявилася безсилою», - повідомила Т.ЯРЕМЧУК.