17-річна вагітна дівчина перерізала горло рідній бабусі

У Павлограді Дніпропетровської області 17-річна вагітна дівчина жорстоко вбила рідну бабусю – 73-річну пенсіонерку.

Як повідомили УНІАН у Відділі зв'язків з громадськістю ГУ МВС у Дніпропетровській області, злочин був скоєний 3 серпня, однак тіло жінки було виявлено 6 серпня. Того ж дня онука вбитої народила свою другу дитину.

Встановлено, що дівчина прийшла провідати бабусю у її квартиру та принесла ліки. Раптом між ними виникла сварка, під час якої онука вхопила цеглину і завдала бабусі по голові шість ударів, а потім перерізала їй горло кухонним ножем. З метою приховати сліди злочину дівчина вирішила зімітувати пограбування.

Слідчим відділом Павлоградського міського відділу міліції було порушено кримінальну справу за ч.1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Породілля перебуває у медичному закладі під охороною й дає свідчення.