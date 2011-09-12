Кандидатури арбітражних керуючих пропонуватиме Мін‘юст

Міністерство юстиції України пропонуватиме господарському суду кандидатури арбітражних керуючих.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства юстиції України, відповідний наказ, яким затверджене положення про Комісію з підготовки пропозицій Мін‘юсту щодо кандидатур арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів) підписав міністр юстиції Олександр ЛАВРИНОВИЧ.

Положення визначає завдання, функції та порядок діяльності комісії. Її персональний склад затверджуватиметься міністром юстиції України.

Згідно з наказом, засідання комісії відбуватимуться щотижня, в середу. Питання порядку денного комісії оприлюднюватимуться заздалегідь на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції.

Під час засідань розглядатимуться звернення та обиратимуться кандидатури арбітражних керуючих, які Мін‘юст пропонуватиме господарському суду для призначення розпорядником майна, керуючим санацією або ліквідатором.

При обранні кандидатури арбітражного керуючого враховуватимуться такі критерії, як досвід роботи, ефективність діяльності арбітражного керуючого, наявність у нього концепції виведення підприємства з кризового стану в процедурі санації та інші.

Наказ набере чинності після завершення заходів, що забезпечать можливість здійснення Міністерством юстиції України повноважень державного органу з питань банкрутства

*** Згідно з Положенням про Міністерство юстиції України, затвердженого Указом Президента України від 6 квітня 2011 року №395/2011, Мін’юст визначено головним органом у системі центральних органів виконавчої влади з формування та забезпечення реалізації державної політики з питань банкрутства.

Відповідно до статті 2 Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом”, Державний орган з питань банкрутства зобов‘язаний пропонувати господарському суду кандидатури арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів) для державних підприємств або підприємств, у статутному капіталі яких частка державної власності перевищує двадцять п`ять відсотків, щодо яких порушена справа про банкрутство.