Ірландія пропонує показати, що в них роблять з хабарниками

Міністерство юстиції Ірландії запросило фахівців українського Мін‘юсту ознайомитись з мандатом, системою організації, методами та процедурами роботи спеціалізованих антикорупційних органів.

Про це УНІАН повідомили у пресс-службі Мін’юсту.

За словами міністра юстиції України Олександра ЛАВРИНОВИЧА, візит до Дубліна, який триватиме 12 - 16 вересня 2011 року, відбуватиметься в рамках спільного українсько-канадського проекту «Боротьба з корупцією в Україні». Представники канадського уряду висловили готовність допомогти українським експертам у вивченні міжнародного досвіду функціонування реєстрів осіб, притягнутих до відповідальності за вчинення злочинів та покращення методики проведення антикорупційної експертизи проектів нормативно-правових актів.

У ході візиту фахівців українського Мін‘юсту ознайомлять з механізмом реалізації та моніторингу національної антикорупційної стратегії Республіки Ірландія.

Зокрема, планується вивчити досвід з формування та веденням реєстру осіб, притягнутих до кримінальної відповідальності. О.ЛАВРИНОВИЧ нагадав, що обов’язок щодо ведення такого реєстру покладено на Міністерство юстиції України Законом України «Про засади протидії і запобігання корупції».

Крім того, планується ознайомитися з методологією проведення в Ірландії антикорупційної експертизи проектів нормативно-правових актів. Зокрема, щодо практичних наслідків антикорупційної експертизи майбутніх актів законодавства.

Досвід Республіки Ірландія, зазначив український міністр, буде використаний під час впровадження та реалізації національного антикорупційного законодавства та з метою підготовки пропозицій щодо подальшого реформування в Україні системи запобігання та протидії корупції відповідно до міжнародних стандартів.

*** Українсько-Канадський проект «Боротьба з корупцією в Україні» започатковано у жовтні 2008 року реалізується спільно міністерствами юстиції Канади та України.