Донецькі фармацевти два роки просять державу повернути гроші

Донецькі фармацевти, які входять до штату державних лікарень, вже майже два роки безрезультатно просять керівництво країни повернути їм грошову надбавку за вислугу років.

Як повідомила УНІАН фармацевт Державної дорожньої клінічної лікарні Донецька Людмила СЕРГІЄНКО, 17 вересня в Україні відзначали День фармацевтичного працівника, встановлений Указом Президента у 1999 році, але «державні мужі ось вже два роки не чують, і не хочуть чути про проблему фармацевтів державних лікарень».

Вона нагадала, що тільки за останній рік відповідні листи від її колег були направлені і Президентові України Віктору ЯНУКОВИЧУ, і прем`єр-міністрові України Миколі АЗАРОВУ, і голові Комітету Верховної Ради з питань охорони здоров`я Тетяні БАХТЄЄВІЙ, а також у Міністерство охорони здоров`я, Міністерство праці і соціальної політики України.

Л.СЕРГІЄНКО пояснила, що сьогодні провізори і фармацевти, які входять до штату лікарень державної власності, не внесені до списку медичних спеціальностей, які мають надбавку за вислугу років. За її словами, попередній уряд, «швидше за все, помилково», викреслив працівників державних установ охорони здоров`я з постанови Кабінету міністром України від 29.12 2009 року (№1418), і не дав надбавку за вислугу років». Про цю проблему і писали у своєму зверненні до керівників країни донецькі фармацевти, сподіваючись на розуміння і справедливість.

Л.СЕРГІЄНКО зазначила, що вона і її колеги «щодня своєчасно і кваліфіковано забезпечують ліками хворих у стаціонарних відділеннях лікарні, готують відповідні розчини і медичні препарати для проведення операцій», і «не мають ніякого відношення до комерційної фармації, до приватного аптечного бізнесу». При цьому, закінчивши фармацевтичні факультети медичних вищих навчальних закладів, а також фармацевтичні відділення медичних училищ, пропрацювавши у штаті «тільки державних лікарень» по 20-45 років, «ми одержуємо зарплату близько 1 тис. грн.», нарікає фармацевт.

Вона підкреслила, що саме через «якусь чиновницьку помилку нас викреслили з відповідного списку», і тепер фармацевти державних лікарень щомісяця втрачають надбавку за вислугу років до 300 грн. (тобто, 30% окладу), «відчуваючи себе у цій країні жебраками з державними дипломами в руках».

«Скоро буде вже 2 роки, як ми переконуємо нашу владу внести відповідні зміни до постанови, узгодити їх із «зацікавленими» міністерствами і зняти з нас дискримінацію. Щоб і лікар, і провізор, і медсестра, і фармацевт, працюючи у лікарні, мали однакову можливість одержувати надбавку за вислугу років», - сказала Л.СЕРГІЄНКО, зазначивши, що про це вони і писали у своїх листах В.ЯНУКОВИЧУ, М.АЗАРОВУ, всім, від кого залежить вирішення даного питання.

Л.СЕРГІЄНКО також додала, що таких, як вони, «бюджетних» фармацевтів, які мають спеціальну медичну ліцензію на виготовлення лікарських форм, у країні залишилося дуже мало, але «держава, схоже, відвернулася від цих фахівців».

Довідка УНІАН. У третю суботу вересня (у 2011 році – 17 вересня) в Україні відзначається День фармацевтичного працівника. Він встановлений Указом Президента № 1128/99 від 7 вересня 1999 року.