Скандал навколо «Олімпійського»: німці «злизали» проект у наших архітекторів?

Український зональний науково-дослідний і проектний інститут по цивільному будівництву звернувся до суду з вимогою про проведення експертизи проекту реконструкції національного спортивного комплексу «Олімпійський» і про виплату компенсації за порушення прав інтелектуальної власності, повідомляє "Дело".

Вітчизняні архітектори хочуть дізнатися, чи мало місце відтворення і використання креслень українського проекту від 1999 року під час розробки німецькою компанією GMP Generalplanungsgesellschaft mbH документації по реконструкції НСК «Олімпійський». Як з`ясувалося, український архітектурний проект «Реконструкція центрального стадіону. Розширення трибун на 50 тис. глядачів. Оригінальної форми опори консольного типу, які підтримують «чашу» трибун стадіону», розроблений в зональному науково-дослідному проектному інституті з цивільного будівництва, був зареєстрований у Державному агентстві України з авторських і суміжних прав і підтверджується Свідоцтвом про державну реєстрацію прав автора на витвір ще в червні 1999 року.

Правда, український інститут, що бореться за свої авторські права, подав позов не до GMP Generalplanungsgesellschaft mbH – генеральному проектувальникові робіт по споруді спортивної арени, а як це ні дивно, до НСК «Олімпійський», від якого архітектори в судовому порядку вимагають компенсацію за порушення прав інтелектуальної власності. Розмір позову - 2,581 млн. грн.