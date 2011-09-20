У київських школах запровадять енергозбережні технології

У 2012 році в навчальних закладах Оболонського району столиці розпочнеться реалізація пілотного проекту із заміни теплових насосів та впровадження енергозбережних технологій. Про це під час відвідин школи № 18 повідомив голова Київської міської державної адміністрації Олександр Попов. "Зараз п’ятнадцять проектів зі встановлення теплових насосів у закладах бюджетної сфери проходять експертизу. Після її завершення ми розпочнемо фінансування", – цитує Попова агентство Українські національні новини .

Також він зазначив, що вартість одного такого проекту становить 2-2,5 млн грн, а окупність приблизно 4-5 років.

Окрім того, голова КМДА додав, що до кінця року Київська міська державна адміністрація винесе на затвердження сесії Київради програму із запровадження енергозбережних технологій на 2011-2015 роки, яка передбачає скорочення витрат на енергоносії до 20%.

"Якщо цього року наші витрати становитимуть близько 700 млн грн, то після впровадження енергозбережних технологій міський бюджет економитиме приблизно 140 млн грн щороку", – сказав Попов.

Як повідомляло агентство, уряд підтримуватиме запровадження енергозбережних технологій у навчальних закладах.