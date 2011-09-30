ФДМУ хвалиться, що вже наприватизував 110% плану
15:33, 30 вересня 2011Суспільство
886 0
Вистачило б одного Укртелекому
Надходження від приватизації в Україні в січні-вересні п.р. становили 11 млрд. 1 млн. грн. - 110% плану, передбаченого на поточний рік.
Про це УНІАН повідомили у Фонді державного майна України (ФДМУ).
Нагадаємо, основні надходження від приватизації у розмірі 10 млрд. 575 млн. грн. були одержані ФДМУ від продажу 92,79% акцій ВАТ «Укртелеком». Ще 115 млн. 734 тис. грн. надійшло за реалізовані 25,49% держпакету акцій ПАТ "Авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України".
Довідка УНІАН. Згідно з Державним бюджетом України на 2011 р., план надходжень від приватизації держмайна встановлено на рівні 10 млрд. грн.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter