Янукович вимагає нейтралізувати злочинців

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ доручив правоохоронцям вжити заходів з нейтралізації злочинців, які вчинили збройний напад на міліціонерів в Одеській області.

Як повідомляє прес-служба глави держави, одразу після повернення до України з Республіки Польща Президент провів нараду з представниками правоохоронних органів щодо випадку, який стався в ніч на п’ятницю, 30 вересня, в Одеській області. Там під час перестрілки між правоохоронцями та злочинним угрупуванням загинуло двоє міліціонерів, четверо правоохоронців отримали поранення.

Глава держави доручив правоохоронним органам вжити жорстких заходів для нейтралізації вбивці та двох його спільників, які вчинили збройний опір українським правоохоронцям під час операції з їх затримання.

Президент України вимагає від правоохоронців посилити боротьбу зі злочинністю.

Як повідомляв УНІАН, в ніч з 29 на 30 вересня в Одеській області під час спецоперації із затримання громадянина РФ, який розшукується за скоєння вбивства, у перестрілці зі злочинцями загинули двоє міліціонерів, ще четверо поранені. Загалом у спецоперації брали участь 12 правоохоронців.

Міліція порушила кримінальну справу за фактом вбивства двох працівників правоохоронних органів - за ст. 115 (навмисне вбивство) Кримінального кодексу України.

До пошуків нападників задіяно кілька тисяч співробітників управлінь внутрішніх справ трьох областей, введено план перехоплення.