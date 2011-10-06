Через обмін валюти за паспортом українці припинять купувати квартири?

Фіксація паспортних даних при обміні валют може гальмувати ринок житлової нерухомості.

Таку думку висловив керівник напряму житлової нерухомості компанії UTG (Українська торгова гільдія) В’ячеслав САВЧЕНКО, повідомили УНІАН у прес-службі компанії.

«Сьогодні потенційні покупці змушені або зважитися розкрити в обміннику свої паспортні дані і координати, або йти на чорний ринок. В обох випадках для покупця нерухомості існують ризики», - сказав він.

При цьому В.САВЧЕНКО пояснив, що створюються передумови для нечистих на руку ділків для отримання контактних даних про людей, які володіють великою сумою грошей на даний момент.

Експерт припустив, що до моменту, поки учасники ринку не знайдуть варіанти виходу із ситуації, кількість операцій на ринку житлової нерухомості може зменшитися.

Довідка УНІАН. Нацбанк постановою №278 зобов`язав банки з 23 вересня 2011 року здійснювати валютно-обмінні операції з фізичними особами на суму до 50 тис. грн. при пред`явленні документа, що засвідчує особу. При проведенні операцій понад зазначену суму працівник банку також повинен зафіксувати серію і номер паспорта (іншого документа, який засвідчує особу), дату видачі і орган, який його видав, місце проживання (реєстрації), ідентифікаційний номер особи (за наявності).