Аварія українського автобуса у Польщі: є загиблий і поранені

Одна особа загинула і 5 поранено у неділю в аварії автобуса, що їхав із Німеччини до України. Як передає Радіо Свобода, трагедія сталась у південно-західній Польщі на автостраді на межі Опольського та Сілезького воєводства.

За повідомленням польського телебачення, загинув громадянин України і поранено громадян Польщі, України та Німеччини.

Поранених відвезли до лікарень у містах Стжельце Опольські та Ополе. У важкому стані водій українського автобуса та 33-річна громадянка України.

У нічний час автобус без заднього колеса стояв на бічній (аварійній) смузі дороги, за яким нібито зупинилася вантажівка. У цю вантажівку на швидкості врізалася інша вантажівка, а за нею один за одним два легкові автомобілі.

Поліція проводить розслідування, зокрема, намагається з’ясувати – чому із пошкодженого автобуса на аварійній смузі не були виведені люди.

Автобус із 50-ма пасажирами їхав із Німеччини у Крим. Транспортна фірма послала у Польщу інший автобус.