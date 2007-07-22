Європейський суд зобов`язав Україну виплатити вінничанину 1,6 тис. євро

Європейський суд з прав людини зобов`язав Україну виплатити жителю Вінниці 1,6 тис. євро за тривале невиконання рішення українського суду у його справі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться у повідомленні громадської організації "Вінницька правозахисна група".

Згідно повідомлення, 71-річний житель Вінниці Ілля ВИРОВИЙ звернувся до Європейського суду з прав людини зі скаргою на затягування розгляду його справи в українських судах.

І.ВИРОВИЙ вимагав виплатити йому 300 тис. євро за моральний збиток.

Євросуд визнав порушення прав позивача і зобов`язав Україну виплатити І.ВИРОВОМУ 1,6 тис. євро за матеріальний і моральний збитки.

Таким чином, з початку року Європейським судом з прав людини винесено 46 рішень проти України.