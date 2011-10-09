Безвізовий режим із ЄС можливий не раніше 2015 року?

Найоптимістичніший експертний прогноз прийняття Євросоюзом рішення про скасування віз для України — кінець 2014 року.

Про це пише Олександр Сушко в своїй статті для ZN.UA.

Як зазначає автор, отримання Україною безвізового режиму з ЄС залежить від безлічі факторів, велика частина яких стосується ситуації в Україні.

У вересні Європейська комісія опублікувала перший звіт про прогрес України у виконанні плану дій щодо візової лібералізації. Цей документ, будучи публічно доступним, проливає світло на те, яким чином Україна справляється з завданнями, сформульованими у Плані дій щодо візової лібералізації, отриманому Україною в листопаді минулого року.

«Наступний звіт Єврокомісії щодо України буде підготовлено під кінець року. Чи міститиметься у ньому висновок про виконання Україною першої фази Плану дій щодо візової лібералізації? На нашу думку, ні. Швид­ше за все, при збереженні теперішніх темпів із першою фазою (законодавчою) Україна зможе впоратися до середини наступного року. Для ухвалення відповідного рішення (про перехід до другої фази, імплементаційної) Євросоюзу знадобиться щонайменше півроку. Тобто, можливо, під кінець 2012 року буде дано офіційний старт другій фазі. Вона забере однозначно більше часу, ніж перша», — йдеться в статті.

Таким чином, Євросоюз прийме рішення про скасування віз для України не раніше, ніж наприкінці 2014 року.

«Хоча на початку 2015 року — президентські вибори, і не виключено, що рішення прийматиметься після них — з урахуванням політичного чинника», — підсумовує автор.