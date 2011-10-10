У Севастополі знайшли гармату часів Другої світової

У Севастополі члени пошукового загону «Берегова оборона» виявили артилерійську гармату вагою понад 2 тонн, калібру 100 мм, зняту в роки Другої світової війни з радянського підводного човна для установки на підступах до міста з метою відбиття наступаючих німецьких військ.

Як передає кореспондент УНІАН, гармата була виявлена під час розчищення доту № 56 у районі села Верхнє-Садове, де члени пошукового загону помітили шматок металу, що стирчав із землі.

«Знахідка була абсолютно несподіваною: дот стоїть буквально при дорозі», - повідомив журналістам керівник загону «Берегова оборона» Олександр НЕМЕНКО.

За його словами, витягти гармату з доту вдалося спільними зусиллями «Берегової оборони», Севастопольського об`єднання пошукових загонів «Борг», жителів селища і співробітників «Діорами оборони Севастополя» (яка є одним із об`єктів Національного музею Героїчної оборони і визволення Севастополя) із застосуванням трактора .

За даними співробітників «Діорами оборони Севастополя», протягом останніх десятиліть у місті та на його околицях подібних об`єктів періоду Другої світової війни не знаходили. Знахідку передадуть до фондів Нацмузею, надалі її планується виставити серед інших експонатів «Діорами оборони Севастополя», що на Сапун-горі.