У Краматорську труби з гарячою водою «під'єднали» до каналізації

У місті Краматорськ Донецької області під час ремонту по вулиці Гвардійців Кантемирівців у труби з гарячою водою потрапили каналізаційні стоки.

Як повідомляє сайт місцевої газети «Восточный проект», головний інженер ТОВ «Краматорськводоканал» Олександр СПІЛЬЧАК заявив, що співробітники його підприємства зараз проводять дезинфекцію труб із гарячою водою, куди потрапила вода з фекаліями.

При цьому жителі навколишніх будинків скаржаться на те, що вже декілька днів їх квартири відключено від подачі гарячої води.

«Ми проводимо дезинфекцію труб, знезаражуємо їх. Потім потрібно буде взяти аналізи, щоб перевірити, чи все там чисто. Тільки після цього тепловики зможуть включити гарячу воду», - сказав головний інженер.

За його словами, роботи із дезинфекції труб підприємство планує завершити вже сьогодні, 13 жовтня.