Проти київського податківця, який взяв півмільйонний хабар, порушили справу
11:41, 14 жовтня 2011Суспільство
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А як інакше здати звітність?
Прокуратурою міста Києва за матеріалами столичного Управління СБУ порушено кримінальну справу відносно першого заступника начальника ДПІ одного з районів міста, який одержав хабара від приватного підприємця у сумі 500 тис. грн. за вирішення питання про прийняття податковою інспекцією звітності.
Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури, справу порушено за ч. 4 ст. 368 Кримінального кодексу України.
Розслідування кримінальної справи доручено слідчим відділу з розслідування злочинів щодо корупційних діянь прокуратури міста Києва.
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