Проти київського податківця, який взяв півмільйонний хабар, порушили справу

Прокуратурою міста Києва за матеріалами столичного Управління СБУ порушено кримінальну справу відносно першого заступника начальника ДПІ одного з районів міста, який одержав хабара від приватного підприємця у сумі 500 тис. грн. за вирішення питання про прийняття податковою інспекцією звітності.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури, справу порушено за ч. 4 ст. 368 Кримінального кодексу України.

Розслідування кримінальної справи доручено слідчим відділу з розслідування злочинів щодо корупційних діянь прокуратури міста Києва.