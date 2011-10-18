Сільських дільничних мають обирати місцеві жителі

Керівник Управління МВС України в Херсонській області, генерал-майор міліції Валерій ЛИТВИН вважає, що дільничних інспекторів міліції в сільських районах повинні обирати місцеві жителі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив 14 жовтня на засіданні колегії управління.

За словами В.ЛИТВИНА, з відповідною законодавчою ініціативою він планує звернутися спільно з керівництвом Херсонської облдержадміністрації, до Верховної Ради.

«Зараз розробляється положення про функціонування селищних відділень міліції в районах із кількістю особового складу не більше 15 осіб. Причому, дільничні проживатимуть і працюватимуть на закріплених територіях. Ми виходитимемо з ініціативою до найвищого законодавчого органу, щоб дільничні інспектори обиралися місцевими жителями, як голови селищних рад», - повідомив генерал-майор.

На думку В.ЛИТВИНА, такий експеримент дозволить скоротити витрати на утримання адміністративного персоналу в райвідділах і підвищити ефективність роботи дільничних інспекторів. Крім того, він вважає, що обрання працівників міліції підвищить у них відповідальне ставлення до роботи, а також підніме рівень довіри до міліції серед населення.

Як експеримент такий варіант роботи дільничних інспекторів В.ЛИТВИН планує реалізувати в районних відділах, які вже були реформовані, – Нижньосірогозькому, Великолепетиському й Великоолександрівському. Проте проведення експерименту стане можливим після узгодження цього нововведення з керівництвом МВС.

Як повідомляв УНІАН, у вересні цього року постановою Кабінету міністрів України від 28 вересня 2011 року «Про реорганізацію деяких територіальних органів Міністерства внутрішніх справ», було реформовано декілька райвідділів міліції в Херсонській області.

Зокрема, рішенням Кабміну передбачено укрупнення шляхом приєднання трьох райвідділів міліції – Нижньосірогозького шляхом приєднання до нього Іванівського, Великолепетиського – шляхом приєднання Верхньорогачицького й Великоолександрівського – шляхом приєднання до нього Високопільського.