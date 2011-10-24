Міністр: підприємства недоплачують екологічний збір

Міністр екології і природних ресурсів України Микола ЗЛОЧЕВСЬКИЙ заявляє, що, згідно з даними перевірки, низка підприємств недоплачує екологічний збір.

Про це він заявив в інтерв`ю «5 каналу» в суботу.

М.ЗЛОЧЕВСЬКИЙ зазначив, що міністерство провело перевірку 25 підприємств щодо сплати екологічного податку. "Ми знайшли недоплату екологічного податку в рази. На деяких підприємствах - удвічі, на деяких - у чотири рази, на деяких - у вісім", - сказав міністр.

За його словами, введення екологічного податку для підприємств залежно від об`ємів викидів змусить їх керівників працювати над підвищенням екологічності виробництва.

«Закриття підприємства – це крайня форма. Поки ми виходили з того, що треба штрафувати. Зрозуміло, що штраф на сьогодні монстрів-підприємств не так лякає. Тому такий варіант як сплата екологічного податку залежно від об`ємів викидів, причому жорстко контрольованого, стане вирішальним, переломним моментом у знаходженні спільної мови з власниками даних підприємств», – відзначив міністр.

За словами М.ЗЛОЧЕВСЬКОГО, нині існують досить великі штрафи. "Як тільки це вважається екологічним податком, то наша податкова вміє швидко і правильно нарахувати. Тому у даному разі, я думаю, у даному випадку вони зрозуміють розмір цієї пені, яка за несплату, а якщо несплата податку становить рази, то тоді це стає і справді боляче», – сказав міністр.