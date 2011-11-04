У центрі Миколаєва розкопали некрополь ІV століття до нашої ери

22:37, 04 листопада 2011
Суспільство
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Знахідки унікальні

У центрі Миколаєва під час ремонтних робіт з укладання водопроводу до Старофлотських казарм, де у грудні відкриється обласний краєзнавчий музей, археологи знайшли стародавній некрополь. Він датований ІV століттям до нашої ери і відноситься до так званого старогрецького поселення «Миколаїв-6», що розташоване на території заводу ім. 61-го комунара.

Про це УНІАН повідомив керівник експедиції, заступник директора наукового центру «Лукомор'я» Інституту археологи Національної академії наук Олександр СМИРНОВ.

«Тут ми відкрили 27 поховань, у яких, окрім людських останків, знаходилися як побутові речі, виготовлені в Афінах, так і озброєння: наконечники копій, стріл, - сказав О.СМИРНОВ. - Усі речі, знайдені з початку розкопок, унікальні. Це чорнолаковий античний посуд, виготовлений в афінських майстернях і привезений до нас як імпорт. До нашого краю, тоді віддаленого куточку стародавнього світу, завозився посуд з дуже відомого торгового центру».

За його словами, також археологи знайшли унікальне жіночу сукню, вишиту бісером.

«Ми вже зібрали близько трьох тисяч намистин, і хочемо відновити первинний вигляд цього дивовижного вбрання», - додав О.СМИРНОВ.

Зараз роботи на некрополі ведуться прискореними темпами. Тут працюють студенти історичного факультету Миколаївського національного університету ім. Сухомлинського. Фінансування забезпечує Миколаївська облдержадміністрація, а роботи проводить Управління капітального будівництва ОДА.

Перший заступник губернатора Геннадій НІКОЛАЄНКО також повідомив кореспонденту УНІАН, що на місці розкопок планується створити цілий культурно-історичний комплекс, де жителі і гості міста могли б відпочивати цікаво і з користю. Для цього можна об'єднати краєзнавчий музей з парком, створити зону відпочинку, облаштувати дитячі атракціони.

За його словами, влада розглядає ідею залишити фрагменти розкопок на своїх місцях і накрити скляними ковпаками з підсвічуванням, подібно тому, як роблять музеї просто неба за кордоном.

Голова Миколаївської облгосадміністраци Микола КРУГЛОВ дав доручення підлеглим розглянути можливість реалізації такого грандіозного проекту.

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