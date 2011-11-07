Центру дитячої нейрохірургії у Харкові придбали унікальне устаткування

Сьогодні голова Харківської облдержадміністрації Михайло ДОБКІН, Харківський міський голова Геннадій КЕРНЕС і народний депутат України Олександр ФЕЛЬДМАН передали дитячому нейрохірургічному відділенню Харківської міської лікарні швидкої і невідкладної допомоги нейродіагностичну систему "Nicolet Endeavor CR" вартістю 854 тис. грн.

Як повідомили УНІАН у прес-службі О.ФЕЛЬДМАНА, придбання нейродіагностичної системи "Nicolet Endeavor CR" стало можливим завдяки збору коштів від добродійного аукціону "Мистецтво милосердя", який пройшов у Києві у квітні 2011 року за ініціативою "Міжнародного добродійного фонду Олександра Фельдмана".

Керівник Центру дитячої нейрохірургії Олександр ДУХОВСЬКИЙ відзначив, що американська нейродіагностична система "Nicolet Endeavor CR" унікальна для України. "Вона призначена для моніторингу нейрофізіологічних показників головного мозку під час проведення операції. Це особливо важливо для успішного хірургічного видалення пухлин головного і спинного мозку, завдяки чому онкохворі діти одержують реальний шанс на одужання", - пояснив О.ДУХОВСЬКИЙ.

Він також наголосив на високій потребі у такому обладнанні, водночас відзначивши, що черги на нього не буде: «Пацієнти проходитимуть обстеження і лікування протягом одного-двох днів. Щороку такого обстеження потребують близько 30 дітей", - сказав керівник центру нейрохірургії.

Лікарі, які працюватимуть з цим обладнанням, проходили спеціальне навчання у Німеччині.

*** Дитяче нейрохірургічне відділення Харківської міської клінічної лікарні швидкої і невідкладної медичної допомоги ім. О.І.Мєщанінова відкрито у 1994 році і є єдиним в Харківській області. У відділенні працюють лікарі першої і вищої кваліфікаційних категорій. За роки роботи у відділенні надано допомогу близько 50 тис. хворих і травмованих дітей віком до 18 років, проведено понад 11 тис. операцій. На даний час для дитячого нейрохірургічного відділення планується відкрити спеціалізоване дитяче реанімаційне відділення.