Нелегальних мігрантів ловлять на найбільшому ринку України

У Харківській області з початку року виявлено 879 нелегальних мігрантів.

Про це кореспондентові УНІАН повідомили у Відділі зв’язків із громадськістю Головного управління МВС України в Харківській області.

За даними міліції, 871 нелегала видворено за межі України, в тому числі 224 – у примусовому порядку. Чималу частину всіх цих нелегалів правоохоронці виявили на одному з найбільших ринків України – на торговельному центрі «Барабашова» в Харкові, додали в ГУ МВС.

В повідомленні також зазначається, що на Харківщині з початку року за порушення правил перебування іноземців та осіб без громадянства притягнуто до адміністративної відповідальності 7 тис. 402 особи.

У тому числі за порушення правил перебування в Україні і транзитного проїзду через територію України притягнуто до адміністративної відповідальності 5050 іноземців та осіб без громадянства.

Також до адмінвідповідальності притягнуто 2 тис. 352 фізичних та юридичних осіб, які виступали приймаючою стороною, із них: 167 посадових осіб, які допустили порушення порядку працевлаштування або навчання іноземних громадян, 1 тис. 885 фізичних осіб за невжиття заходів щодо забезпечення своєчасної реєстрації іноземців, 265 фізичних осіб, які надавали житло, автотранспорт чи інші послуги іноземцям з порушенням законодавства про їх правовий статус, 35 фізичних осіб, які незаконно перевозили іноземців та осіб без громадянства територією України.