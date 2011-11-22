Донецькводоканал за борги забирає телевізори і пральні машини

У Донецьку співробітники комунального підприємства «Донецькміськводоканал» спільно з міліцією й представниками відділу державної виконавчої служби за борги примусово вилучають у городян побутову техніку.

Про це повідомляє комунальний портал Донецької міської ради.

У повідомленні зазначається, що співробітники водоканалу прийшли до квартир, чиї господарі лише за воду заборгували більше 4 тис. грн.

«Одна з абонентів водоканалу, чий борг за воду перевищив 12 тис. грн., до останнього чинила опір, не розуміючи своєї провини й вважаючи дії виконавчої служби незаконними, але чому вона не платить за воду, зрозумілої відповіді так і не змогла дати, - йдеться в повідомленні. - Тоді державні виконавці, незважаючи на погрози й лайку боржника, вилучили у неї з квартири пральну машину, два телевізори, DVD-програвач та іншу побутову техніку».

Коментуючи ці дії співробітників міськводоканалу, директор КП «Донецькміськводоканал» Юрій ПЕРЕБЕЙНОС заявив: «Ми готові йти на крайні заходи й добиватися виплати боргів. Підприємству потрібна кожна копійка, щоб стабільно забезпечувати Донецьк водою».