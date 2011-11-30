Міліція не пов'язує вбивство директора ТРК з журналістською діяльністю

Стахановський відділ міліції не пов'язує вбивство директора і засновника ТОВ «Телерадіокомпанія КТК» Сергія Лободи з його професійною діяльністю.

Про це йдеться в повідомленні інформаційного інтернет-порталу Стахановської міліції.

Згідно з повідомленням, працівники міліції проводять оперативно-розшукові заходи і відпрацьовують кілька версій, серед яких – вбивство з корисливих або хуліганських спонук і вбивство на побутовому грунті. Не виключається також і версія, що злочин пов'язаний з підприємницькою діяльністю загиблого.

«Версія скоєння злочину у зв'язку з журналістською діяльністю не розглядається, оскільки телекомпанія, яку очолював загиблий, не вела власного мовлення, а лише ретранслювала програми інших телеканалів. Якщо ви володієте інформацією про осіб, причетних до скоєння цього злочину, прохання повідомити в Стахановський МВ УМВС або зателефонувати за номерами: 9-20-02, 9-20-37 або 102. За інформацію, що доможе впіймати злочинців, оголошена велику грошову винагороду. Анонімність і конфіденційність гарантуються», - говориться в повідомленні.

Як відзначила в коментарі УНІАН начальник прес-служби УМВС у Луганській області Тетяна ПОГУКАЙ, точна сума винагороди не розголошується.

Як повідомляв УНІАН, 21 листопада в Стаханові було вбито директора і засновника ТОВ «Телерадіокомпанія КТК» С.Лободу. Очолювана ним телекомпанія займається ретрансляцією телеканалів у місті Кіровськ (Луганська область). За інформацією алчевської газети «Неделя+», С.Лобода помер від удару по голові важким предметом.

«Тіло загиблого виявили в районі його гаража. За інформацією місцевих правоохоронців, вбивця поки що невідомий. У Кіровську з'явилися чутки, що вбивство пов'язане з переділом власності, нібито готувалося рейдерське захоплення телерадіокомпанії», - пише газета.

За фактом вбивства С.Лободи Стахановський районний відділ УМВС у Луганській області порушив кримінальну справу за ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство).