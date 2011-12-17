Кількість жертв тропічного шторму на Філіппінах досягла 436

Повінь, викликана тропічним штормом "Ваші" на південному узбережжі Філіппін, забрала життя більш як 436 осіб, лік зниклих вже наблизився до 1 тис., передає Associated Press. Зливи, викликані штормом, стали причиною масового затоплення острова Мінданао і окремих ділянок інших островів.



За словами одного з командирів військового підрозділу, зайнятого пошуково-рятувальними заходами, більше 2 тис. людей уже врятовані, але, як він припускає, тіла багатьох ще буде знайдено. При цьому сотні тисяч філіппінців залишаються без світла.



На думку експертів, у величезній кількості жертв винна пізня ніч. Рівень води почав швидко зростати тоді, коли більшість жителів спали.



Нагадаємо, що синоптики, які перебувають в епіцентрі тайфуну, фіксують пориви вітру, які досягають 90 км/год. На їхню думку, тайфун може вдарити по південному берегу Китаю 18 грудня.



Зливові дощі, які приніс із собою тайфун, вмить затопили низини і викликали численні зсуви на височинах. Навіть у великих містах зливова система не справляється з водою.



В середньому через територію Філіппін за рік проходить до 20 тайфунів, зауважує РосБізнесКонсалтинг.Багато з них мають достатню силу, щоб принести масові жертви і руйнування.