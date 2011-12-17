Кількість жертв тропічного шторму на Філіппінах досягла 436
Зливи вмить затопили низини
Повінь, викликана тропічним штормом "Ваші" на південному узбережжі Філіппін, забрала життя більш як 436 осіб, лік зниклих вже наблизився до 1 тис., передає Associated Press. Зливи, викликані штормом, стали причиною масового затоплення острова Мінданао і окремих ділянок інших островів.
За словами одного з командирів військового підрозділу, зайнятого пошуково-рятувальними заходами, більше 2 тис. людей уже врятовані, але, як він припускає, тіла багатьох ще буде знайдено. При цьому сотні тисяч філіппінців залишаються без світла.
На думку експертів, у величезній кількості жертв винна пізня ніч. Рівень води почав швидко зростати тоді, коли більшість жителів спали.
Нагадаємо, що синоптики, які перебувають в епіцентрі тайфуну, фіксують пориви вітру, які досягають 90 км/год. На їхню думку, тайфун може вдарити по південному берегу Китаю 18 грудня.
Зливові дощі, які приніс із собою тайфун, вмить затопили низини і викликали численні зсуви на височинах. Навіть у великих містах зливова система не справляється з водою.
В середньому через територію Філіппін за рік проходить до 20 тайфунів, зауважує РосБізнесКонсалтинг.Багато з них мають достатню силу, щоб принести масові жертви і руйнування.