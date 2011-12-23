Завдяки страйку водії отримали зарплату

У Житомирі працівники трамвайно-тролейбусного управління припинили страйк.

Як повідомили кореспондента УНІАН у комунальному підприємстві «Житомирське трамвайно-тролейбусного управління» (КП "ЖТТУ"), працівники припинили страйк, отримавши обіцяну зарплату.

Цю інформацію УНІАН прокоментував Житомирський міський голова Володимир ДЕБОЙ.

"Як бачите, сьогодні у другій половині дня працівники Житомирського трамвайно-тролейбусного управління припинили страйк і вийшли на маршрути, отримавши зарплату", - сказав мер.

При цьому В.ДЕБОЙ уточнив, що "Житомир водночас очікує від уряду другий транш коштів, оскільки місто отримало для потреб Житомирського трамвайно-тролейбусного управління 4 млн. грн., але це ще не усі гроші".

"Влада міста провела ряд зустрічей зі страйкуючими водіями тролейбусів і трамваїв", - додав мер Житомира.

Як повідомляв УНІАН, працівники КП "ЖТТУ" страйкували з 21 грудня. Вони вимагали виплати боргів із зарплати.

6 грудня відбулася профспілкова конференція трамвайно-тролейбусного управління за участю голови Житомирської облдержадміністрації Сергія РИЖУКА та Житомирського міського голови Володимира ДЕБОЯ щодо визначення шляхів подальшого функціонування підприємства. На конференції йшлося, що заборгованість з зарплати на КП станом на 1 грудня перевищила 5,5 млн. грн. Також підприємство має борг у розмірі 10,6 млн.грн. за кредитом. Натомість на сьогодні держава фінансує лише 30% від необхідних витрат за перевезення пасажирів пільгових категорій, яких у громадському електротранспорті міста понад 55%.

Попередній страйк працівники ТТУ проводили влітку 2009 року, тоді сума заборгованості із зарплати також перевищувала 5,5 млн. грн.