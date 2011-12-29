У річці знайшли чоловіків, які 9 років тому пішли на рибалку

У Тернопільській області у річці Серет виявили автомобіль з двома чоловіками, яких розшукували 9 років як безвісті зниклих.

Як повідомили УНІАН у Відділі зв’язків з громадськістю обласного управління внутрішніх справ, автомобіль «Мерседес» у річці поблизу села Касперівці виявив житель Заліщиків, який займається підводним плаванням. Про свою знахідку він повідомив до Заліщицького райвідділу внутрішніх справ.

Правоохоронці витягли автомобіль із семиметрової глибини на берег. У салоні автомобіля знайшли тіла двох чоловіків.

Було встановлено, що це двоє жителів Чернівців, 1940 та 1947 років народження, які з 2002 року перебували в розшуку. Рідні розповідали, що їхні родичі поїхали на риболовлю, але додому не повернулися.

Правоохоронці перевіряють різні версії загибелі чоловіків, у тому числі нещасний випадок.