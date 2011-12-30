З якої страви починати новорічне застілля - поради лікаря

Лікар фітотерапевт Борис СКАЧКО радить починати новорічне застілля не з салатів, а з білкової їжі – м`яса, риби, птиці.

«Правильне харчування під час застілля передбачає, що потрібно починати святкувати не із салатів, а з важкої їжі. Спочатку в шлунок має потрапити білкова їжа – м`ясо, риба, птиця», - сказав Б.СКАЧКО в інтерв`ю УНІАН.

Олів`є лікар називає «найбільшим ворогом лікарів». «Як правило, люди починають святкувати саме з цього салату. А це важко вирішуване завдання для підшлункової залози (особливо для людей із хронічним панкреатитом), якщо поряд ліг і алкоголь, то можна опинитися з гострим панкреатитом у гастроентерології або хірургії.

Ще одна проблема – переїдання. Коли людина неправильно їсть, вона перенавантажує шлунково-кишковий тракт, переварена їжа збільшує об`єм і в`язкість крові, а якщо людина ще й прилягла – повний живіт обмежує рухливість діафрагми, відбувається перевантаження серця. Це дуже серйозний ризик по інсультах (їх сто років тому називали «ресторанною хворобою») та інфарктах», - зазначив Б.СКАЧКО.

Він пояснив, що 12 година ночі – це час, коли серцю дуже важко працювати природним чином. «Саме в це період у організмі густішає кров, а якщо ми її ще підгустили їжею, вже в районі першої-другої ночі є вірогідність потрапити в кардіологічне відділення із серцевим нападом, інсультом», - попереджає лікар.

Б.СКАЧКО радить, якщо під час застілля з`явилося відчуття тяжкості в шлунку – розстебнути пояс, порухатися. «Не запивайте м`ясо й рибу солодкими газованими напоями. Вони перешкоджають переварюванню білків, які 2-3 дні затримуються в кишечнику, там гниють, викликаючи головний біль і погане самопочуття», - попереджає лікар.

Він також підкреслив, що жорстке сп`яніння - це тромбоз судин мозку. «Якщо взяти мозок алкоголіка зі стажем, він схожий на швейцарський сир у хорошу дірочку, оскільки там були тромбози, інфаркти мозку. Якщо доза алкоголю висока, відразу ж «лягає» печінка. Для білкової їжі «симпатичні» лише сухі вина, а десертні, напівсолодкі потрібно вживати із солодкими продуктами», - зазначив Б.СКАЧКО.

Щоб уникнути отруєння алкоголем, лікар радить подбати про те, щоб алкоголь був якісний, для цього його потрібно купувати не похапцем, а заздалегідь. «Не пийте в новорічну ніч настоянки на травах. У значних кількостях вони можуть змінювати стан організму. Особливо це стосується абсенту (настоянки на полині). Це достатньо токсична рослина, й залежно від темпів прийому і доз, абсент може заспокоїти, приспати або отруїти. Якщо ви дуже голодні – спочатку поїжте, оскільки алкоголь швидше всмоктується в стінки порожнього шлунку. Добре з`їсти щось жирне – це зменшить сп`яніння. Покладіть у чарку декілька ягід журавлини – це допоможе печінці пережити атаку алкоголю. Не утримуйте довго алкоголь у роті – так він легко всмоктується в кров. Після першої години ночі – час десертів і легких вин. Чоловікам слід знижувати градус, збільшуючи інтервали між тостами й зменшуючи грами в чарці», - зазначив Б.СКАЧКО.

Він нагадав, що новорічне застілля припадає на період православного поста: «Він передбачає здорове вегетаріанське харчування й відмову від вживання алкогольних напоїв. Якщо слідувати цим правилам - здоров`я не постраждає».