Шахрайка провела «грошову реформу»: пенсіонерка залишилася з папірцями

В одному з сіл Славутського району Хмельницької області шахрайка виманила у самотньої пенсіонерки заощадження під виглядом грошової реформи.

Про це кореспонденту УНІАН повідомила співробітниця відділу зв’язків з громадськістю УМВС в області Катерина ШУПРИГАН.

Вона зазначила, що напередодні Різдва до 74-річної пенсіонерки завітала невідома жінка, яка представилася працівником районної служби соцзахисту. Натомість літня жінка відповіла, що до неї часто приїздять діти, тож потреби у відвідуванні соцпрацівником не має.

Водночас шахрайка заявила, що з Нового року розпочинається грошова реформа і всі старі купюри підлягають обміну. Хто не зробить цього вчасно, втратить усі заощадження.

За словами К.ШУПРИГАН, бабуся довірилася псевдопрацівниці соцзахисту й передала їй 1100 грн.

«Соцпрацівниця» показово перерахувала їх, переписала номери купюр, склала гроші до конверта і заклеїла його, а наступного дня наказала пенсіонерці йти з ним на пошту, де їй без проблем обміняють його вміст на купюри нового зразка. Наступного дня бабуся відкрила конверт, у якому замість грошей лежав звичайний нарізаний папір із зошита», - зауважила вона.

Наразі правоохоронці за цим фактом проводять перевірку.

У свою чергу УМВС вкотре звертає увагу громадян, що жодної грошової реформи в державі наразі не відбувається, і закликає пенсіонерів не довіряти свої заощадження незнайомим людям.