Колишній СБУшник викинувся з сьомого поверху
11:24, 10 січня 2012Суспільство
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Останні слова дочці: "Поховаєш мене у формі"
У місті Рубіжне Луганської області чоловік покінчив життя самогубством 7 січня, на Різдво.
Цю інформацію УНІАН підтвердила прес-секретар УМВС у Луганській області Тетяна ПОГУКАЙ.
За її інформацією, чоловік викинувся з сьомого поверху житлового будинку.
Як пише севєродонецький інформаційний сайт «Час Пік», загиблому було 59 років.
«Він підполковник, колишній співробітник СБУ. Після падіння він прожив ще 4 години в лікарні. Його останні слова доньці, за словами сусідів, були: «Поховаєш мене у формі», - повідомляє «Час Пік».
Як повідомляв УНІАН, вночі 6 січня в Севєродонецьку Луганської області 22-річний хлопець викинувся з вікна багатоповерхівки через нещасну любов.
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