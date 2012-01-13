Ветміліція знайшла тонну прострочених курячих ший

Співробітники відділу ветеринарної міліції кримського управління МВС знайшли 12 січня на одному зі складів Сімферополя 1 тонну 300 кілограмів прострочених курячих ший.

Про це сьогодні повідомили УНІАН у секторі зв'язків із громадськістю ГУ МВС України в Криму.

Термін придатності продуктів закінчився десять днів тому.

"Господар каже, що збирався повертати товар постачальнику, але ніяк не міг знайти час. Курячі шиї в нього не продавалися, а знаходилися на зберіганні", - сказано в повідомленні.

Вирішується питання про утилізацію продукції.

На власника товару склали адміністративні матеріали за статтею 107 Кодексу України про адміністративні правопорушення - "порушення ветеринарно-санітарних вимог".